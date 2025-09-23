«Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен: Хмелевски пополнит состав казанской команды

23 сентября 2025  17:36

Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» совершили обмен игроками. В рамках сделки защитник Уайатт Калинюк переходит в стан уфимского клуба, в обратном направлении отправляется нападающий Александр Хмелевски. Кроме того, казанский клуб выплатит денежную компенсацию.

Напомним, в текущем сезоне «Салават Юлаев» вынужден идти на продажу ключевых хоккеистов в связи с сокращением финансирования.

Отметим, что обе команды в настоящее время находятся в нижней части таблицы Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» занимает предпоследнюю, 10-ю строчку, в то время как «Салават Юлаев» — последнюю, 11-ю позицию.

