«Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен: Хмелевски пополнит состав казанской команды

Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» совершили обмен игроками. В рамках сделки защитник Уайатт Калинюк переходит в стан уфимского клуба, в обратном направлении отправляется нападающий Александр Хмелевски. Кроме того, казанский клуб выплатит денежную компенсацию.

Напомним, в текущем сезоне «Салават Юлаев» вынужден идти на продажу ключевых хоккеистов в связи с сокращением финансирования.

Отметим, что обе команды в настоящее время находятся в нижней части таблицы Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» занимает предпоследнюю, 10-ю строчку, в то время как «Салават Юлаев» — последнюю, 11-ю позицию.