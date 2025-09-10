«Ак Барс» крупно проиграл «Автомобилисту» в первом домашнем матче в сезоне

news_top_970_100
Спорт
10 сентября 2025  23:07
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» провёл первый домашний матч в регулярке 2025/26 и потерпел поражение от «Автомобилиста» 3:6. Казанцы первыми открыли счёт – на пятой минуте забил Кирилл Семёнов, после чего «Автомобилист» забросил шесть шайб подряд: дубль оформил Роман Горбунов, по голу в актив занесли Артём Каштанов, Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. В третьем периоде «Ак Барс» отличился дважды – голы на счету Дмитрия Яшкина и Митчелла Миллера.

«Автомобилист» занимает шестую строчку с двумя очками, «Ак Барс» остался на четвёртой позиции. Следующий матч казанский клуб проведет 14 сентября против магнитогорского «Металлурга» на домашней арене.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ стартуетьпрофессиональный конкурс для молодых педагогов
Андерсон Арройо присоединился к «Рубину»
«Ак Барс» крупно проиграл «Автомобилисту» в первом домашнем матче в сезоне
СК России проводит проверку организации нелегального хостела в аварийном здании Казани
В Казани введут временные ограничения на продажу алкоголя в день футбольного матча
Росреестр РТ запускает серию консультаций для владельцев земельных участков
В РТ за ненадлежащую проверку вентканалов была оштрафована альметьевская УК
В Татарстане разыграют еще больше призов за семейное фото на выборах