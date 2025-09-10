«Ак Барс» крупно проиграл «Автомобилисту» в первом домашнем матче в сезоне

«Ак Барс» провёл первый домашний матч в регулярке 2025/26 и потерпел поражение от «Автомобилиста» 3:6. Казанцы первыми открыли счёт – на пятой минуте забил Кирилл Семёнов, после чего «Автомобилист» забросил шесть шайб подряд: дубль оформил Роман Горбунов, по голу в актив занесли Артём Каштанов, Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. В третьем периоде «Ак Барс» отличился дважды – голы на счету Дмитрия Яшкина и Митчелла Миллера.

«Автомобилист» занимает шестую строчку с двумя очками, «Ак Барс» остался на четвёртой позиции. Следующий матч казанский клуб проведет 14 сентября против магнитогорского «Металлурга» на домашней арене.