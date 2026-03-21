«Ак Барс» одержал волевую победу над «Динамо» в заключительном матче регулярного чемпионата

21 марта 2026  00:57

Казанский «Ак Барс» эффектно завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги, переиграв в гостях московское «Динамо» со счетом 7:5. Встреча стала последней для обеих команд в текущем чемпионате.

Игра выдалась результативной. Уже в первом периоде соперники забросили четыре шайбы на двоих, однако казанцы сумели переломить ход встречи и добыть волевую победу.

В составе «Ак Барса» хет-триком отметился Нэйтан Тодд. Также шайбы забросили Кирилл Семенов, Митчелл Миллер, Александр Хмелевский и Александр Барабанов. У хозяев площадки отличились Павел Кудрявцев, Иван Зинченко, Артем Ильенко, Ансель Галимов и Артем Чернов.

По итогам регулярного чемпионата казанская команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Ак Барс» встретится с челябинским «Трактором». Стартовый матч серии состоится 23 марта в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

