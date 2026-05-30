«Ак Барс» продлил соглашение с защитником Степаном Тереховым до 2028 года

Казанский хоккейный клуб и 21-летний защитник Степан Терехов заключили новый контракт, рассчитанный до окончания сезона-2027/28. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: ak-bars.ru

Молодой хоккеист дебютировал в основном составе «Ак Барса» в КХЛ в сезоне-2024/25. Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав 18 очков (4 шайбы + 7 передач). В завершившемся регулярном чемпионате на его счету 3 очка (1+2) в 33 играх при показателе полезности «+14». В плей-офф защитник сыграл 20 встреч, отметившись одним голом и одной передачей («+2»).

Напомним, по итогам сезона-2025/26 «Ак Барс» финишировал третьим на Востоке, а в финале Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» (2-4 в серии), завоевав серебряные медали. При этом, по информации клуба, вопрос о продлении контрактов еще с 15 игроками остается открытым.

О том, что ждет «Ак Барс» после серебра Чемпионата 2025-26 читайте в нашем материале.