«Соллерс Алабуга» отметил 20-летие в ОЭЗ семейным праздником с вручением автомобиля

Завод «Соллерс Алабуга» отпраздновал 20-летие работы в особой экономической зоне «Алабуга» семейным мероприятием. Программа включала экскурсии, интерактивные зоны, мастер-классы (например, литье металла на мыльных формах) и угощения. Выступая перед гостями, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров отметил, что 20 лет назад компания стала одним из первых резидентов ОЭЗ, открыв новую страницу автомобилестроения Татарстана. Глава Елабужского района Рустем Нуриев назвал «Соллерс» примером для других предприятий. Председатель совета директоров Адиль Ширинов поблагодарил коллектив за работу и поставил цель выйти с 50 до 72 машин в сутки.

На празднике чествовали трудовые династии и отличившихся сотрудников. В лотерее разыгрывались сертификаты, техника и главный приз — автомобиль Sollers ST8, который выиграл Николай Разживин из отдела логистики. Также подвели итоги конкурса «Я рисую как Шишкин»: 549 рисунков прислали ученики 36 художественных школ из 22 городов Татарстана. Концерт был посвящен Году единства народов России и Году культуры на заводе.