В Татарстане с начала года построено более 1,85 млн кв. м жилья

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил, что с начала года в республике введено более 1,85 млн кв. м жилья, что составляет 58% от годового плана. В коммерческом строительстве показатель достиг 69%: сданы 80 многоквартирных домов (свыше 725 тыс. кв. м). По социальной ипотеке завершено 43% плана — 31 дом (более 65 тыс. кв. м). В индивидуальном секторе введен 1 млн 61 тыс. кв. м (54% от плана).

Кроме того, обсуждалось обеспечение жильем льготников: детей-сирот (641 человек), многодетных и молодых семей, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. На особом контроле — соблюдение охраны труда. С начала года СРО провели 1194 проверки, Госстройнадзор посетил 609 площадок (вынесено 257 постановлений), а Главинвестстрой РТ, выявив 2623 нарушения, устранил 2349 из них.