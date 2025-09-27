«Ак Барс» одержал волевую победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

Казанский «Ак Барс» совершил впечатляющий камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», одержав победу со счетом 4:3. Команда Анвара Гатиятулина сумела отыграть три шайбы после проигрыша 0:3 к середине второго периода.

Голы в составе казанцев забили Владимир Алистров, Илья Карпухин и Григорий Денисенко, оформивший дубль. Решающую шайбу Денисенко забросил на 56-й минуте после передачи новичка команды Александра Хмелевского, который отметился голевой передачей в своем дебютном матче за «Ак Барс».

Особенностью матча стала уверенная игра вратаря Тимура Билялова, который во второй матч поряд помогает команде одержать победу. Ранее казанцы победили астанский «Барыс» со счетом 2:1.

После этой победы «Ак Барс» с 9 очками занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как «Металлург» с 14 очками сохраняет второе место. Следующий матч казанская команда проведет 29 сентября в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».