«Ак Барс» подписал однолетний контракт с защитником Ильей Карпухином

Казанский «Ак Барс» официально объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Ильёй Карпухиным. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до завершения сезона-2025/2026.

Карпухин, ранее выступавший за «Трактор» и СКА, сообщил, что чувствует себя в Казани как дома. «Очень рад присоединиться к команде с такой громкой историей. «Ак Барс» — это топ-клуб по всем параметрам: амбиции, уровень игры, инфраструктура. Здесь всегда борются за высокие места, а Казань — один из лучших городов для хоккея. У нас с тренерским штабом уже есть налаженный контакт, и это поможет быстро адаптироваться. Обещаю, что на льду буду отдаваться полностью — каждая игра для меня будет подвигом ради команды», — заявил Карпухин в первом интервью после перехода.

Интересно, что в июне текущего года хоккеист продлил контракт с петербургским СКА, однако уже 27 августа стороны по обоюдному согласию расторгли соглашение. Все в играх в КХЛ Карпухин набрал 97 (28+69) очков в 416 матчах.