В Казани арестован водитель, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП

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Город
31 июля 2026  17:41

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя «Лады Приоры», совершившего смертельный наезд на пешеходов и покинувшего место аварии.

Инцидент произошёл ночью 30 июля на трассе М-7 между посёлком Кадышево и развязкой. Мужчина наехал на двух пешеходов, шедших по обочине. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Подозреваемого, 1995 года рождения, задержали оперативно. Он признал вину и раскаялся. Установлено, что в момент ДТП он был пьян и не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

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