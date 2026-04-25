«Ак Барс» разгромил «Металлург» в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина

В Магнитогорске состоялся первый полуфинальный матч, в котором «Ак Барс» на выезде уверенно переиграл «Металлург» со счетом 5:2. Казанская команда под руководством Анвара Гатиятулина повела в серии до четырех побед – 1:0.

Уже в первом периоде гости забросили три шайбы: отличились Илья Сафонов (для него этот матч стал 400-м в составе «Ак Барса» в КХЛ), Никита Дыняк и Нэйтан Тодд. После третьего гола тренерский штаб хозяев заменил вратаря Александра Смолина на Илью Набокова. Во втором игровом отрезке Люк Джонсон реализовал большинство, но казанцы тут же ответили шайбой Александра Хмелевского. В третьем периоде Александр Петунин сократил отставание до минимума, однако Хмелевский оформил дубль, установив окончательный счет.

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил защитник Митчелл Миллер. Серия Никиты Лямкина из восьми матчей подряд с набранными очками прервалась.

«Ак Барс» начал с победы уже третью серию подряд в нынешнем плей-офф — ранее казанцы выигрывали первые матчи у «Трактора» и минского «Динамо». Второй матч полуфинала пройдет 27 апреля в Магнитогорске. Старт — в 17:00 по московскому времени.