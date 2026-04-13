«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в третьем матче и повел в серии 3-0

Фото: ak-bars.ru

В Казани завершился третий четвертьфинальный матч Кубка Гагарина. Хозяева одержали крупную победу над минским «Динамо» со счетом 4:0. Общий счет в серии стало - 3:0.

Перед игрой тренерский штаб «Ак Барса» заменил вратаря: вместо Тимура Билялова в воротах оказался Максим Арефьев, который отразил все броски соперника и оформил «сухарь».

Первый гол казанцы забили на 16-й минуте: Александр Барабанов с близкого расстояния отправил шайбу под перекладину. На 28-й минуте Дмитрий Яшкин в большинстве удвоил преимущество - шайба залетела в ворота после рикошета от конька защитника. Еще через девять минут Никита Лямкин поразил уже пустые ворота. Под конец второго периода Кирилл Семенов отправил шайбу в пустой створ, играя в меньшинстве и без вратаря соперника.

Четвертый матч серии состоится 15 апреля в 19:30 в Казани.