«Ак Барс» в овертайме переиграл «Металлург» и завоевал путевку в финал Кубка Гагарина

3 мая 2026  17:02

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хозяевами со счетом 4:3 в овертайме. Итоговый счет серии — 4-1 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

Ход встречи: на 4-й минуте Алексей Пустозеров открыл счет, однако Дерек Барак быстро реализовал большинство и восстановил равновесие. Еще в первом периоде Артем Галимов вновь вывел гостей вперед. Во втором отрезке команды обменялись голами: Никита Михайлис сравнял, а Дмитрий Яшкин в третий раз сделал счет 3:2 в пользу «Ак Барса». За 120 секунд до финальной сирены Валерий Орехов установил ничью 3:3 и перевел игру в овертайм. Там решающую шайбу забросил Александр Барабанов.

В финале «Ак Барс» встретится с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Авангард». «Металлург», в свою очередь, завершил выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф.

