«Ак Барс» впервые в сезоне победил в домашнем матче, обыгран «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1. Это первая домашняя победа команды Анвара Гатиятулина в текущем сезоне, прервавшая серию из трех поражений подряд.

Голы в составе казанцев забросили Илья Сафонов, Кирилл Семенов и Дмитрий Кателевский. Единственную шайбу уфимцев на последней минуте матча записал на свой счет Владислав Ефремов. Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин сохранил ворота «сухими» до 59-й минуты встречи.

Победа позволила «Ак Барсу» набрать пятое очко в шести матчах и сохранить 10-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с тремя очками остается на последней позиции в конференции, проиграв пятый матч подряд.

Следующую игру «Ак Барс» проведет 21 сентября против омского «Авангарда» на домашней арене.