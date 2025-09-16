«Ак Барс» забуксовал на старте сезона

Два домашних матча «барсов» прошли как под копирку - в моменте команда разваливалась в обороне, пропускала ворох шайб, после чего пыталась спасти игру. Во встрече с «Автомобилистом» «Ак Барс» отличился первым, но затем пропустил шесть (!) шайб подряд на отрезке с 12-й по 40-ю минуту. Включились в игру казанцы лишь в третьем периоде: отквитали два гола, но на большее не сподобились.

Спустя два дня «Ак Барс» принимал «Металлург», причем состав хозяев серьезно изменился: вместо Тимура Билялова игру с первых минут начал Михаил Бердин, вне заявки остались защитник Митчелл Миллер и нападающий Дмитрий Кателевский, которых заменили защитники Уайатт Калинюк и Константин Лучевников.

Первый период обернулся для Казани тотальным провалом - 0:5. С таким счетом Анвар Гатиятулин еще ни разу не проигрывал отдельно взятую треть матча. Любопытно, что на замену вратаря тренерский штаб решился только после пятого гола.

- Не стали дергать, потому что и в прошлом матче была замена. Важно, чтобы парни чувствовали доверие и уверенность. Но игра диктовала условия, замену все равно пришлось сделать, - объяснял свое решение после матча Гатиятулин.

Выход Билялова действительно оздоровил ситуацию - вратарь до конца встречи не пропустил, шестой гол влетел в пустые ворота, а в некоторых эпизодах серьезно выручал команду. Но статистические факты говорят за себя: оба голкипера провалили начало чемпионата. Билялов идет со статистикой 90,1% отраженных бросков, Бердин - 84,3%. У тандема это худший показатель за их карьеру в КХЛ.

Игра в обороне сейчас - огромная проблема «Ак Барса», команда входит в тройку аутсайдеров по пропущенным голам. По 17 их у казанцев, «Трактора» и московского «Динамо». По средним голам, пропущенным за игру, «Ак Барс» второй с конца - 4,25, хуже обстоят дела только у «Лады» (4,33), которая провела на матч меньше.

Не последнюю роль играет работа спецбригад: четыре шайбы из 17 «барсы» пропустили при игре в меньшинстве, а большинство у команды пятое с конца, гол на 12 попыток реализации. Причем серьезные проблемы у казанцев возникли и с дисциплиной: 55 минут штрафа за четыре матча - четвертый показатель в лиге. Тоже с конца.

Возложенных надежд по первым матчам не оправдывают и новички из числа полевых игроков. Уайатт Калинюк дебютную игру завершил с показателем эффективности «-1», у Владимира Алистрова лишь очко в трех матчах. Отдельной строкой стоит выделить Брэндона Биро, который стабильно получает место во втором звене, но ограничился одной передачей при худшем в команде проценте выигранных вбрасываний (41,5%).

Совокупность проблем тренерскому штабу «барсов» необходимо решать как можно быстрее, ведь потерянные очки на старте могут аукнуться весной, когда плотность в верхней части таблицы достигает невероятного уровня.

17 сентября в Казани пройдет татарстанское дерби с «Нефтехимиком», который успел наделать шуму на старте сезона, одолев минское «Динамо» и «Локомотив». Хороший соперник для контрольного экзамена.