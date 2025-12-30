«Ак Барс» завершил год победой над «Северсталью» в серии буллитов

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал драматичную победу над череповецкой «Северсталью» в своём последнем матче 2025 года. Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 4:3 по буллитам после основного времени и овертайма.

Игра получилась напряжённой и богатой на голы. «Северсталь» открыла счёт уже в начале матча, но «Ак Барс» быстро отыгрался. В дальнейшем команды обменялись точными бросками: за казанцев отличились Александр Хмелевский, Владимир Алистров (прервавший голевую засуху) и Кирилл Семёнов. У гостей дубль оформил Адам Лишка, сравнявший счёт в конце третьего периода.

В дополнительное время победитель не был выявлен, и судьбу матча решила серия послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Решающий бросок на счету Артёма Галимова.

Эта победа позволила казанской команде подняться на второе место в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 41 игры. Следующий матч «барсы» проведут уже в новом, 2026 году, 4 января на домашнем льду против екатеринбургского «Автомобилиста».