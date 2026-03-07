Более тысячи татарстанцев оценили новый каталог «Жизненные ситуации» на Госуслугах

На портале госуслуг благодаря федеральному проекту «Государство для людей» национального проекта «Экономика данных» заработал каталог, объединяющий востребованные сервисы для граждан и бизнеса. Как сообщили в Минцифры РТ, новыми возможностями уже воспользовались свыше 1000 жителей республики.

«Жизненные ситуации» собирают необходимые услуги в одном месте, сокращая сроки их получения и число визитов в ведомства. Интерфейс адаптирован для пользователей любого возраста.

Среди доступных сервисов:

— помощь в трудоустройстве и обучении (включая поддержку выпускников, предпенсионеров и безработных);

— социальный навигатор «Забота» с возможностью оформить 21 меру поддержки;

— инструкции по подключению к инженерным сетям;

— оформление публичного сервитута для прохода, проезда или доступа к объектам;

— экологическая платформа с данными в реальном времени.