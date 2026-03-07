Более тысячи татарстанцев оценили новый каталог «Жизненные ситуации» на Госуслугах

news_top_970_100
Республика
7 марта 2026  10:45

На портале госуслуг благодаря федеральному проекту «Государство для людей» национального проекта «Экономика данных» заработал каталог, объединяющий востребованные сервисы для граждан и бизнеса. Как сообщили в Минцифры РТ, новыми возможностями уже воспользовались свыше 1000 жителей республики.

«Жизненные ситуации» собирают необходимые услуги в одном месте, сокращая сроки их получения и число визитов в ведомства. Интерфейс адаптирован для пользователей любого возраста.

Среди доступных сервисов:
— помощь в трудоустройстве и обучении (включая поддержку выпускников, предпенсионеров и безработных);
— социальный навигатор «Забота» с возможностью оформить 21 меру поддержки;
— инструкции по подключению к инженерным сетям;
— оформление публичного сервитута для прохода, проезда или доступа к объектам;
— экологическая платформа с данными в реальном времени.

news_right_column_240_400
Новости
Более тысячи татарстанцев оценили новый каталог «Жизненные ситуации» на Госуслугах
Как выбрать свое украшение и не купить подделку?
Как выбрать свое украшение и не купить подделку?
Реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% за 2025 год
В Иннополисе к 2040 планируют запустить скоростной трамвай и канатную дорогу
В Казани спустя 22 года вернут на место бюст Карла Маркса
Госзакупки в Татарстане в 2025 году превысили 301 млрд рублей, экономия бюджета составила 6 млрд
«Благодарим вас за профессиональное и чуткое освещение культурной жизни Казани»
История военных лет день за днем