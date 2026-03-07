Реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% за 2025 год

По данным Татарстанстата, в 2025 году среднемесячная зарплата жителей республики увеличилась на 20% и достигла 90,5 тысячи рублей. С учётом инфляции реальный рост составил 9,7%.

Выше всего оплачивается труд в сфере информации и связи — в среднем 136 тысяч рублей. Чуть ниже доходы у работников финансового сектора и страховых компаний (131 тысяча), а также у занятых в добыче полезных ископаемых (130 тысяч).

Наиболее скромные зарплаты — у специалистов по операциям с недвижимостью, они получают около 55 тысяч рублей в месяц.