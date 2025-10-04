аксимальное пособие по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей к 2027 году

news_top_970_100
Россия/Мир
4 октября 2025  15:50

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году достигнет 1,1 млн рублей. Документ, с которым ознакомилось ТАСС, предусматривает поэтапное увеличение социальных выплат в течение трех лет.

При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальная сумма выплаты составит:

  •     955 836 рублей в 2026 году
  •     1 100 437 рублей в 2027 году
  •     1 188 465 рублей в 2028 году

Предельный размер ежемесячного пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) также вырастет: с 207,5 тыс. рублей в 2026 году до 238,9 тыс. рублей в 2027 году и 258 тыс. рублей в 2028 году.

Значительно увеличатся и выплаты по уходу за ребенком до полутора лет: с 83 тыс. рублей в месяц в 2026 году до 95,5 тыс. рублей в 2027 году и 103,2 тыс. рублей в 2028 году.

news_right_column_240_400
Новости
аксимальное пособие по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей к 2027 году
Раис РТ потребовал обеспечить подачу тепла во все дома Татарстана до конца недели
О специальной социальной выплате медикам Татарстана
В Набережных Челнах раскрыто убийство, совершенное на почве старой обиды
Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 91%
569 видов флоры и фауны находятся под охраной в Татарстане
Что можно оплатить социальным сертификатом в дополнительном образовании?
Чемпионат России по длинным нардам с призовым фондом 4,5 млн рублей пройдет в Казани