аксимальное пособие по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей к 2027 году

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году достигнет 1,1 млн рублей. Документ, с которым ознакомилось ТАСС, предусматривает поэтапное увеличение социальных выплат в течение трех лет.

При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней максимальная сумма выплаты составит:

955 836 рублей в 2026 году

1 100 437 рублей в 2027 году

1 188 465 рублей в 2028 году

Предельный размер ежемесячного пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) также вырастет: с 207,5 тыс. рублей в 2026 году до 238,9 тыс. рублей в 2027 году и 258 тыс. рублей в 2028 году.

Значительно увеличатся и выплаты по уходу за ребенком до полутора лет: с 83 тыс. рублей в месяц в 2026 году до 95,5 тыс. рублей в 2027 году и 103,2 тыс. рублей в 2028 году.