Между Казанью и Челнами планируют запустить регулярный речной маршрут

5 декабря 2025  09:07

В следующем году в Татарстане может возобновиться регулярное пассажирское сообщение по воде между Казанью и Набережными Челнами. Как сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, этот маршрут, популярный в советское время, планируется запустить в 2026 году.

На начальном этапе суда будут курсировать три раза в неделю. Для обеспечения круглогодичной работы компания планирует приобрести два новых пассажирских судна на воздушной подушке типа «Парма-44».

Сейчас ведутся подготовительные работы: восстанавливается причальная инфраструктура в Набережных Челнах и обновляется флот. Проект реализуется совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Этот маршрут станет частью более масштабной программы развития речного туризма в Поволжье. Ранее в тестовом режиме уже выполнялся рейс судна на подводных крыльях «Метеор-2020» по маршруту Чистополь — Набережные Челны с заходом в Нижнекамск и Елабугу.

В перспективе рассматривается возможность организации водного сообщения Татарстана с Уфой, Пермью и Самарой, однако реализация этих направлений потребует дополнительного расширения флота.

