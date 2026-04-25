Активистов экологических организаций РТ наградили за вклад в акцию «Вода России»

В казанском парке имени Урицкого во время Центрального субботника министр экологии РТ Азат Зиганшин вручил ведомственные награды Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Дипломы за участие в организации и проведении Всероссийской акции «Вода России» (в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие») получили представители регионального отделения Русского географического общества и молодежной экологической организации «Будет чисто».

Среди отмеченных — председатель РГО в Татарстане Дмитрий Шиллер, его заместитель Андрей Агарков, пресс-секретарь Иркя Галиуллина, а также руководитель «Будет чисто» Анна Баймяшкина и координатор проектов Александр Пайгачкин. Зиганшин поблагодарил награжденных за значительный вклад в природоохранную деятельность.

Напомним, 16–17 апреля в Набережных Челнах прошел Экологический съезд «Вода России», в рамках которого на набережной Тукая 1500 волонтеров дали старт всероссийской уборке берегов, одновременно прошедшей во всех 89 регионах страны.