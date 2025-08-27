Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины подростками в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе расследования инцидента с жестоким избиением мужчины в подъезде дома на улице Голубятникова в Казани. По данным ведомства, группа несовершеннолетних напала на потерпевшего, что квалифицировано как хулиганство по статье 213 УК РФ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Республике Татарстан Марат Дулкарнаев должен представить подробную информацию о предпринимаемых мерах, установлении всех участников нападения и мотивах преступления. Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи с места происшествия.