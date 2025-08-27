Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины подростками в Казани

news_top_970_100
Город
27 августа 2025  08:51

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе расследования инцидента с жестоким избиением мужчины в подъезде дома на улице Голубятникова в Казани. По данным ведомства, группа несовершеннолетних напала на потерпевшего, что квалифицировано как хулиганство по статье 213 УК РФ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Республике Татарстан Марат Дулкарнаев должен представить подробную информацию о предпринимаемых мерах, установлении всех участников нападения и мотивах преступления. Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации видеозаписи с места происшествия.

news_right_column_240_400
Новости
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины подростками в Казани
«Рубин» нацелился на форварда «Эльче»
В Казани в 2,5 раза выросло число детей до 3-х лет в детских садах
«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в матче на Турнире им. Блинова
32 километра Казанки очищены в рамках экопроекта «Свободный ток»
Сегодня в Казани состоялось открытие Всемирного конгресса татар «Милләт Җыены»
Улицы Нижнекамска превратились в галерею с дополненной реальностью
Бадминтон впервые вошёл в программу Спартакиады энергетиков РТ и навсегда завоевал сердца спортсменов
Бадминтон впервые вошёл в программу Спартакиады энергетиков РТ и навсегда завоевал сердца спортсменов