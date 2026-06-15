Александр Лукашенко и генсек ШОС прибудут в Казань на саммит Россия – АСЕАН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Казань в рамках предстоящего саммита «Россия – АСЕАН». Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник УМВД России по городу Ринат Габитов. Глава белорусского государства также заявил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который в эти дни также прибудет в столицу Татарстана.

«Мы договорились встретиться и обсудить проблемные вопросы, которые нас касаются. Если правительства что-то не решают, это остается во внимании двух президентов. Мы следуем этому принципу», — отметил Лукашенко.

Всего в Казань прибудут 14 иностранных делегаций. Свое участие также подтвердил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

Для размещения высоких гостей подготовлены 30 объектов гостиничной инфраструктуры. Основными площадками деловой программы станут театр имени Камала и международный выставочный центр «Казань Экспо», а также несколько дополнительных городских локаций.