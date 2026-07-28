В РТ за 18 лет капитально отремонтировали более 12 тысяч МКД

Как сообщил в ходе брифинга в Кабмине РТ первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, с момента запуска программы в 2008 году:

Отремонтировано более 12 тысяч многоквартирных домов.

Это 54 млн квадратных метров жилья.

Условия жизни улучшили более 2 млн жителей республики.

На всё это потратили около 107 млрд рублей.

Что будет сделано в 2026 году: