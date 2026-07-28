В РТ за 18 лет капитально отремонтировали более 12 тысяч МКД

Как сообщил в ходе брифинга в Кабмине РТ первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, с момента запуска программы в 2008 году:
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Отремонтировано более 12 тысяч многоквартирных домов.
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Это 54 млн квадратных метров жилья.
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Условия жизни улучшили более 2 млн жителей республики.
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На всё это потратили около 107 млрд рублей.
Что будет сделано в 2026 году:
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Ремонт охватит 813 домов в 41 районе и городе.
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На эти цели выделено 11,1 млрд рублей.
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В основном будут ремонтировать крыши, фасады и инженерные сети внутри домов, а также делать здания более энергоэффективными.