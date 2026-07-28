Врачи РКОД прооперировали пациентку с двумя новообразованиями

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Город
28 июля 2026  11:57

66-летней пациентке онкодиспансера им. Сигала одновременно удалили два крупных новообразования: опухоль левой почки (16 см) и образование правого яичника (почти 15 см). Вместе они занимали практически всю брюшную полость и малый таз, сдавливая жизненно важные органы.

Женщина поступила с болями в пояснице, не снимавшимися обезболивающими. После обследования врачи приняли решение не откладывать операцию. Уже на следующий день бригада хирургов в составе нескольких специалистов провела симультанное вмешательство: за 3,5 часа удалили пораженную почку, матву с придатками и часть большого сальника. Операция прошла без осложнений благодаря слаженной работе команды.

Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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