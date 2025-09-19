Алексей Песошин вновь возглавит правительство Татарстана

Кандидатура Алексея Песошина на пост премьер-министра Татарстана была единогласно поддержана депутатами ключевых комитетов Государственного Совета республики. Его на эту должность предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Решение было принято на совместном заседании трёх парламентских комитетов: по государственному строительству, по экологии и сельскому хозяйству, а также по образованию и культуре. Все депутаты проголосовали «за».
Кроме того, комитеты поддержали и кандидатуры вице-премьеров, которых также предложил Рустам Минниханов:
- Василь Шайхразиев — заместитель Премьер-министра.
- Шамиль Гафаров — заместитель Премьер-министра и руководитель Аппарата кабмина.
- Марат Зяббаров — заместитель Премьер-министра и министр сельского хозяйства.
- Равиль Ахметшин — заместитель Премьер-министра и представитель Татарстана в России.
Окончательное решение по всем кандидатурам будет принято на заседании Государственного Совета Татарстана.