Алексей Песошин вновь возглавит правительство Татарстана

news_top_970_100
Республика
19 сентября 2025  14:08
Автор:
Владислав Косолапкин

Кандидатура Алексея Песошина на пост премьер-министра Татарстана была единогласно поддержана депутатами ключевых комитетов Государственного Совета республики. Его на эту должность предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Решение было принято на совместном заседании трёх парламентских комитетов: по государственному строительству, по экологии и сельскому хозяйству, а также по образованию и культуре. Все депутаты проголосовали «за».

Кроме того, комитеты поддержали и кандидатуры вице-премьеров, которых также предложил Рустам Минниханов:

 -  Василь Шайхразиев — заместитель Премьер-министра.
 -  Шамиль Гафаров — заместитель Премьер-министра и руководитель Аппарата кабмина.
 -  Марат Зяббаров — заместитель Премьер-министра и министр сельского хозяйства.
 -  Равиль Ахметшин — заместитель Премьер-министра и представитель Татарстана в России.

Окончательное решение по всем кандидатурам будет принято на заседании Государственного Совета Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане резко вырос спрос на вторичное жилье
Стоимость игроков «Рубина» по версии Transfermarkt выросла
Путешественники ударили автопробегом по инфраструктуре российских дорог
Непобедимый Адель
Ветеран СВО из Чистополя Денис Яшманов боялся не за себя, а за товарищей
Kazan Digital Week: ИИ как двигатель технологического суверенитета России
Kazan Digital Week: ИИ как двигатель технологического суверенитета России
Шесть промышленных парков Татарстана получат федеральное финансирование
За 8 месяцев в РТ 22 человека погибли в ДТП по вине нетрезвых водителей