Аллергия в Татарстане наступает раньше: как пережить сезон пыльцы?

Слезотечение, заложенность носа, чихание, зуд и отёки – верные признаки наступления сезона аллергий. В этом году жители Татарстана столкнулись с этими неприятными симптомами раньше обычного, о чём сообщает «ГТРК Татарстан». Виной тому – аномально тёплая погода, спровоцировавшая преждевременное набухание почек и активное пыление деревьев. Как же аллергикам облегчить своё состояние в этот непростой период?

Аллергены, заключенные в лабораторные флаконы, не представляют опасности. Однако, оказавшись на свободе, они становятся причиной страданий миллионов людей, вызывая кашель, чихание, удушье и слёзы. Зачастую аллергия проявляется ещё в раннем детстве. Аяз Мухамедгалиев, например, испытывает проблемы с дыханием и страдает от аллергии на кошек и некоторые продукты.

Для выявления конкретного аллергена проводятся специальные тесты: на кожу наносят небольшие дозы различных веществ. Медики располагают 21 видом аллергенов, которые делятся на пищевые и пыльцевые. Пищевые аллергены беспокоят круглый год, а пыльцевые – весной и летом. Подготовку к встрече с пыльцой рекомендуется начинать за две недели до начала цветения, обычно в середине апреля. Но в этом году, из-за раннего потепления, – уже в конце марта.

Врач-аллерголог Городского детского аллергоцентра Наталия Кузьменкова советует: «После пребывания на улице необходимо тщательно очищать слизистые оболочки, принимать душ и менять одежду. Перед выходом на улицу рекомендуется использовать барьерные препараты для носа, антигистаминные средства и препараты для защиты слизистых оболочек носа и глаз».

Борьба с причиной аллергии всегда эффективнее, чем устранение её последствий. Поэтому предусмотрительные пациенты начинают готовиться к сезону пыльцы заранее.

В Казани и Татарстане главным аллергеном является берёза. При этом удалённость от дерева не гарантирует защиты. Однако аллерговакцинация – действенный способ борьбы с аллергией. Начинать курс уколов необходимо за несколько месяцев до сезона цветения, в октябре-ноябре.

Ярослав Иванов – яркий пример эффективности такой терапии. Ежегодно, в течение нескольких месяцев, он проходит курс лечения, в ходе которого ему вводят малые дозы аллергена, постепенно адаптируя организм.

«У меня чесались глаза, закладывало нос и текли слёзы от берёзы и ольхи. Уже третий год делаю аллерговакцинацию, и каждую весну чувствую себя всё лучше и лучше», – делится Ярослав Иванов.

Для достижения стойкого эффекта терапию необходимо проводить в течение нескольких лет. Ориентироваться в период цветения и строить оптимальные маршруты помогает онлайн-карта концентрации пыльцы. Однако в жаркие, ветреные и солнечные дни, когда концентрация аллергенов в воздухе особенно высока, аллергикам лучше оставаться дома.