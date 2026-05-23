Альметьевская фирма погасила долг по зарплате в 1,2 млн рублей после возбуждения уголовного дела

23 мая 2026  13:34

В Следственном комитете Татарстана сообщили, что с февраля по декабрь 2025 года бывшие сотрудники одной из компаний Альметьевска не получали заработную плату. После возбуждения уголовного дела следователи собрали доказательства вины работодателя, после чего фирма полностью погасила задолженность — более 1,2 млн рублей. В связи с выплатой долга уголовное дело было прекращено.

В ведомстве предупредили работодателей о необходимости своевременно выплачивать зарплату, не доводя ситуацию до вмешательства правоохранительных органов.

