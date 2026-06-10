Архивариусов предприятий АПК и промышленности РТ ждет обучение в 2026 году

Специалисты, отвечающие за архивное дело и делопроизводство в организациях агропромышленного комплекса и промышленного сектора республики, пройдут курсы повышения квалификации. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по архивному делу Айгуль Галимянова.

В 2025 году для источников комплектования провели 487 семинаров и мастер-классов (75 из них — выездные). Все сотрудники архивов сельских поселений уже прошли обучение на базе государственного архива РТ. В текущем году акцент будет сделан на предприятиях АПК и промсектора.

С 2018 года проводится конкурс «Лучший архив организации». В 2026-м победителями стали 18 участников, получивших гранты на общую сумму 9 млн рублей. Средства можно направить на улучшение условий хранения, оцифровку документов, организацию читального зала или выставочную деятельность.