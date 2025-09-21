«Авангард» разгромил «Ак Барс» со счётом 6:1

Спорт
21 сентября 2025  20:46
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» потерпел разгромное поражение от «Авангарда» на своём льду, 1:6. Это поражение стало пятым в семи матчах на старте чемпионата. «Барсы» первыми повели в счёте, на 30-й секунде забросил Владимир Алистров, однако затем пропустили шесть шайб.

Дубль у «Авангарда» оформил Константин Окулов, по голу в актив занесли Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов. Омичи реализовали два большинства из трёх попыток. 

«Ак Барс» остался на предпоследнем месте «Востока» с пятью очками. «Авангард» – второй с 10 очками.

