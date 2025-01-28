Аварийный участок стены у Пятигранной башни отреставрируют в Казанском кремле

В Казанском кремле начнётся ремонтно-реставрационное восстановление части крепостной стены, расположенной между Пятигранной и Безымянной башнями XVII века. Официальное уведомление об этом размещено на сайте комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Данный участок, который находится в аварийном состоянии, в настоящее время используется как торговое пространство. Это прясло относится ко второму этапу каменного строительства оборонительных сооружений Казанского кремля и выполнено из белого камня с характерными прямоугольными зубцами.

С XVIII века Казанский кремль утратил своё первоначальное оборонное значение, и на его территории началось масштабное строительство. В этот период крепостные стены, включая вышеупомянутое прясло, приобрели более декоративный вид, дополненный «ласточкиными хвостами». В XIX веке прясло подверглось многочисленным переделкам и ремонту, в ходе чего была утрачена парапетная стенка с верхним рядом бойниц, служившая защитой.

В соответствии с проектом, разработанным архитектурной организацией «Татинвестгражданпроект», планируется провести ряд работ по реставрации и консервации стен. Это включает в себя укрепление и восстановление кирпичной кладки. Кроме того, чтобы адаптировать помещение для продажи сувениров, в стене будет установлено новое воротное полотно, схожее с уже существующими конструкциями на других участках прясла.