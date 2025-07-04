В Казани пенсионерка лишилась 240 тысяч рублей из-за мошенников

Пожилая жительница Казани стала жертвой изощренного телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником энергетической компании. Он убедил ее в необходимости срочной замены счетчиков и выманил конфиденциальную информацию. Затем с женщиной связался другой мошенник, на этот раз под видом полицейского, который под предлогом «защиты сбережений» заставил ее перевести 240 тысяч рублей на подконтрольные преступникам счета.

В УМВД по Казани подчеркивают, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не звонят через мессенджеры и не просят сообщать коды из SMS. Полиция напоминает, что все вопросы по замене приборов учета следует решать только при личном визите в офисы обслуживающих организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Этот случай вновь демонстрирует, как важно проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону, особенно когда речь идет о финансовых операциях. При любых подозрительных звонках следует немедленно прекращать разговор и обращаться в правоохранительные органы.

