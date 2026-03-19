Исполнение бюджета Казани за 2025 год завершилось с дефицитом в 2 млрд рублей

На публичных слушаниях в Казанской городской думе подвели итоги исполнения бюджета столицы Татарстана за 2025 год. Согласно представленным данным, доходная часть составила 62 млрд 265 млн рублей, что на 24% превышает показатель предыдущего года. Расходы при этом достигли 64 млрд 299 млн рублей, увеличившись на 18,8%. В результате дефицит бюджета сложился в размере 2 млрд рублей.

В мероприятии приняли участие руководитель финансового управления Ирек Мухаметшин, председатель контрольно-счетной палаты Ильнар Нургалиев, депутаты гордумы и представители общественности. Изначально на 2025 год параметры бюджета утверждались на уровне 50,2 млрд рублей, однако по факту поступления оказались значительно выше.

Налоговые доходы принесли в казну 32 млрд 189 млн рублей. Основным источником традиционно стал налог на доходы физических лиц — 17,5 млрд рублей (54% от общего объема налогов). Еще 6,8 млрд рублей обеспечили налоги на совокупный доход, 5 млрд рублей — земельный налог. Поступления от налога на имущество физлиц составили 1,76 млрд рублей.

Неналоговые доходы сложились в сумме 5,75 млрд рублей. Почти половина из них — платежи за использование муниципального имущества (2,32 млрд), еще треть — средства от продажи земли и объектов недвижимости (1,92 млрд). Безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов достигли 24,33 млрд рублей, прибавив 27% к уровню 2024-го.

Основной объем расходов — 48 млрд 85 млн рублей — направлен на социальную сферу. Из них на образование ушло 39,4 млрд, на культуру — 2,2 млрд, на физическую культуру и спорт — 3,1 млрд. Городское хозяйство получило 8,1 млрд рублей, содержание органов власти и прочие общегосударственные вопросы обошлись в 7,99 млрд.

Эксперт КФУ Елена Лизунова подтвердила соответствие финансовых операций бюджетному законодательству. По итогам обсуждения депутаты приняли соответствующий проект решения.