Азат Кадыров: виртуальный мир опаснее улицы для детей и молодёжи

На 21-м заседании Госсовета Татарстана министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров заявил, что главная угроза для подрастающего поколения сегодня — не криминальная улица, а цифровая среда. По сути, целые сутки в неделю ребёнок проводит в виртуальном пространстве.

По словам министра, дети, подростки и молодые люди находятся в сети от четырёх до семи часов ежедневно, а недельный показатель достигает 25–30 часов. Бесконтрольное использование искусственного интеллекта, подчеркнул Кадыров, формирует у детей доверие не к людям, а к цифровым алгоритмам, травмирует психику и ведёт к отклонениям в развитии личности.

При этом министр отметил, что искусственный интеллект — это не только угроза, но и полезный инструмент. Школьники применяют его для учёбы, молодёжь — для работы с контентом, создания видео и программирования. Задача взрослых — научить детей правильно пользоваться этой технологией.

Особую тревогу у Кадырова вызывают короткие видео — рилсы. Согласно исследованиям, ежедневный просмотр таких роликов в течение часа снижает работоспособность мозга на 20% уже через полгода.

Увлечение виртуальностью, по словам министра, несёт риски для социализации. Через цифровую среду навязывается чужая идеология, растёт число деструктивных групп в соцсетях, увеличивается количество преступлений, суицидов и криминала в молодёжной среде. Особенно тревожит рост диверсионных преступлений.

Компьютерные игры, часто маскирующиеся под безобидное хобби, способны вызывать устойчивую психологическую зависимость и приучать детей к негативным явлениям. Министр призвал обратить на это серьёзное внимание.