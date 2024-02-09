Азгар Шакиров: Меня звали «плакса», потому что всегда старался разжалобить зрителей

В Казани состоялся пресс-показ художественного фильма «Плакса» («Жылак»). Он рассказывает о судьбе одного из корифеев театра им. Г.Камала Азгара Шакирова.

Официальная премьера картины состоится на малой сцене Камаловского театра 22 февраля, в день рождения Азгара Шафиковича. В этот день ему исполнится 84 года.

Справка «КВ»

Азгар Шакиров родился 22 февраля 1940 года в деревне Новый Ташлыяр Тумутукского района (ныне - Азнакаевский) Татарской АССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище им. Щепкина. С 1961 года - актер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. С тех пор продолжает служить в этом театре. В кино дебютировал в 1968-м - снялся в киноленте «Моабитская тетрадь» в роли Абдуллы Алишева. Народный артист РСФСР, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая. В 2015 году награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

- Этот фильм о судьбе человека, которому, как и всем нам, пришлось жить в эпоху перемен. Во времена перемен жизнь очень сложная, потому что все меняется, рушатся привычные устои, все воспринимается совершенно по-другому. С одной стороны, люди ждут перемен, но с другой стороны, они боятся что-то менять в своей жизни. Почему так происходит? Наш фильм - поиск ответа на этот вопрос, - рассказал Азгар Шакиров перед началом просмотра.

- Хотелось узнать, почему «Плакса»? Вы же совсем непохожи на человека, который привык жаловаться на судьбу...

- Я артист. Поначалу в театре у меня не было положительных ролей. Играя негодяев, непутевых, всегда старался найти в них что-то хорошее, чтобы разжалобить зрителей. И они говорили: «Он опять нас заставил плакать!» Поэтому в театре меня стали называть «плакса».

Автор сценария и режиссер фильма Алмаз Нургалиев рассказал, как появилась идея этого художественно-биографического кино. После сериала «Ак чәчәкләр» Азгар абый пригласил его на свой юбилей, где произнес потрясающий монолог на 28 минут о судьбе татарского народа. По сути, это был готовый закадровый текст для документального кино. С этого все и началось. А потом они решили попробовать снять игровой фильм на основе биографической книги Азгара Шакирова «Судьба».

И не случайно картина завершается эмоциональным монологом автора и героя книги. Каждое слово здесь выстрадано, каждое слово идет от души, от сердца:

- Где же наша гордость? Как можно отречься от родного языка, от традиций, совести, веры, которые дошли до нас через столетия, через века? Я понял всю трагедию своего народа, поэтому душа моя непрерывно мучается и страдает. Когда же мы взглянем на свою судьбу ясным взором? Нас с каждым днем становится меньше и меньше.

Да, в будущем будут построены большие города, красивые дома, метро, шикарные дороги, но останутся ли представители моего народа, которые будут ездить по этим дорогам, жить в этих красивых домах, говорить на родном языке, распевая свои национальные песни, соблюдая свою религию? Мой народ не понимает глубины этой трагедии. Мне кажется, люди не осознают, что нас ждет в будущем. Или же мы слишком терпеливые и умные? Если жить одним только разумом, ты потеряешь себя. Иногда жить нужно так, как подсказывает сердце и чувства.

Кинолента снималась при поддержке Министерства культуры РТ и Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, а также благотворителей. Фильм «Плакса» был участником питчинга «Время кино». Ожидается, что картина войдет в каталог межрегиональной кинопремии «Алтын тэлинке» («Золотая тарелка»), которая проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Пресс-показ «Плаксы» состоялся при участии дирекции «Время кино». До этого фильм уже был представлен на XIX казанском международном фестивале мусульманского кино, потом - в 15 районах Татарстана, Самаре, Оренбурге и Уфе. А после 22 февраля картина выйдет в прокат в регионах России, где есть большие татарские диаспоры.