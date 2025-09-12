Банк России снова снизил ключевую ставку до 17% годовых

На заседании 12 сентября 2025 года Совет директоров Центрального банка Российской Федерации принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — с 18% до 17% годовых. Данное решение стало продолжением политики постепенного смягчения, начатой в конце июля текущего года.

Согласно заявлению регулятора, текущие показатели инфляции остаются значительно выше целевого уровня, превышая 4% в годовом выражении. Однако экономическая динамика демонстрирует возврат к сбалансированному росту, сопровождающийся активизацией кредитования в последние месяцы.

Денежно-кредитная политика сохранит жесткий характер, необходимый для достижения целевого показателя инфляции в 2026 году. Последующие решения по уровню ключевой ставки будут приниматься на основе оценки устойчивости замедления инфляционных процессов и динамики инфляционных ожиданий.

Согласно обновленному прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,0–7,0%, с последующим возвратом к целевому уровню 4% в 2026 году.