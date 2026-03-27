Банк России выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых структур в 2025 году

27 марта 2026  10:54

По итогам прошлого года регулятор выявил в республике 17 организаций с признаками нелегального кредитования, четыре проекта, напоминавшие финансовые пирамиды, и еще четыре компании, незаконно привлекавшие инвестиции граждан. Сведения о них направлены в правоохранительные органы, сообщили в Национальном банке по РТ.

Среди нарушителей оказались псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые выдавали краткосрочные займы без соответствующих разрешений. Чаще всего они использовали сетевую схему: открывали точки под единым брендом, но регистрировали их на разных индивидуальных предпринимателей.

Организации с чертами финансовых пирамид, как правило, не имели физических офисов. Они взаимодействовали с клиентами через социальные сети, мессенджеры и по телефону, предлагая оплачивать участие с помощью криптовалюты. Потенциальным инвесторам обещали гарантированную доходность от вложений в «инновационные проекты», драгметаллы и другие высокодоходные активы.

В Банке России напомнили, что легальные участники рынка обязаны иметь лицензию или быть включенными в реестр регулятора. Проверить это можно в специальном справочнике. В противном случае клиенты рискуют потерять средства, а при обращении к нелегальным кредиторам - лишиться заложенного имущества и переплатить по процентам.

