Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели рабочего, впавшего в кому после травмы на стройке

Председатель Следственного комитета России взял под личный контроль историю, о которой рассказали в эфире федерального телеканала. Речь идёт о жителе Татарстана, который получил тяжёлую травму на стройке и спустя 50 дней пребывания в коме скончался.

По данным родственников, после происшествия руководитель не вызвал скорую, а отвёз подчинённого домой, посчитав повреждение незначительным. Вовремя не оказанная помощь привела к резкому ухудшению состояния.

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального ведомства Марселя Дулкарнаева представить доклад о ходе расследования.