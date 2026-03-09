Игроки «Ак Барса» подарили Филиппу Киркорову клубный свитер

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видео, на котором несколько игроков клуба вручили эстрадному певцу Филиппу Киркорову именной свитер. Событие произошло на концерте певца в «Татнефть Арене» 8 марта. На сцену поднялись Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Кателевский, а свитер вручил Степан Фальковский. Киркоров тут же примерил обновку с номером «01» на спине.

Примечательно, что ранее клубный свитер певцу дарили на концерте в Уфе. В феврале Киркоров получил подарок из рук капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина и также облачился в него на сцене.