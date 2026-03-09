«Зенит» досрочно победил в регулярном чемпионате по волейболу

Эдгар Витковский

Казанский «Зенит» после домашней победы над «Динамо-ЛО» (3:0) досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате Суперлиги. По итогам 29 игр в активе казанской команды стало 79 очков, тогда как у главного преследователя – московского «Динамо» – 74 очка. Для «Зенита» этот успех стал пятым подряд, казанцы забронировали себе место в четвертьфинале плей-офф. Перед заключительным туром известны 11 из 12 участников игр на вылет, последнюю путёвку в квалификационный раунды разыграют «Горький» и «Оренбуржье».

