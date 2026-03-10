В РТ заработала горячая линия по защите прав потребителей

Роспотребнадзор республики открыл консультационную линию в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. В 2026 году тема кампании — «Безопасные товары, уверенные потребители».

С 9 по 20 марта жители могут обратиться за разъяснениями по вопросам качества товаров и услуг, нарушениям потребительских прав и действующему законодательству.

Консультации проводятся по телефонам: