В РТ заработала горячая линия по защите прав потребителей

Роспотребнадзор республики открыл консультационную линию в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. В 2026 году тема кампании — «Безопасные товары, уверенные потребители».
С 9 по 20 марта жители могут обратиться за разъяснениями по вопросам качества товаров и услуг, нарушениям потребительских прав и действующему законодательству.
Консультации проводятся по телефонам:
- Управления Роспотребнадзора по РТ: 8 (986) 901‑03‑17;
- Консультационного центра гигиены и эпидемиологии: 221‑90‑16.