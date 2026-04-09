Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели женщины в РТ

9 апреля 2026  11:08

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о расследовании уголовного дела по факту смерти жительницы республики.

Основанием послужило обращение мужчины из Набережных Челнов, опубликованное в соцсетях. Заявитель сообщил, что его 36-летняя сестра скончалась в марте 2023 года после родов в больнице. По его мнению, причиной трагедии могло стать некачественное оказание медицинской помощи.

Следственное управление СКР по Татарстану возбуждало уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), однако впоследствии его прекратило. Заявитель не согласился с этим решением и ходом следствия.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о результатах расследования, процессуальных решениях и их обосновании, а также дать оценку доводам, изложенным в публикации.

Продленка в школе: право или обязанность?
Продленка в школе: право или обязанность?
Вадим Хоменко: У нас нет моста между наукой и производством
Вадим Хоменко: У нас нет моста между наукой и производством
«Построил - оформи»: для чего нужна процедура регистрации недвижимости
Школа №8 в Нижнекамске обновляется по нацпроекту: готовность 55%
На Кремлевской набережной появится новая инфраструктура для водного транспорта
На Кремлевской набережной появится новая инфраструктура для водного транспорта
Движение на участке дороги Уланово – Каратун в Татарстане перекроют с 15 июня
Ушла из жизни исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская