Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели женщины в РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о расследовании уголовного дела по факту смерти жительницы республики.

Основанием послужило обращение мужчины из Набережных Челнов, опубликованное в соцсетях. Заявитель сообщил, что его 36-летняя сестра скончалась в марте 2023 года после родов в больнице. По его мнению, причиной трагедии могло стать некачественное оказание медицинской помощи.

Следственное управление СКР по Татарстану возбуждало уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), однако впоследствии его прекратило. Заявитель не согласился с этим решением и ходом следствия.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о результатах расследования, процессуальных решениях и их обосновании, а также дать оценку доводам, изложенным в публикации.