Юных татарстанцев зовут на всероссийские конкурсы по ПДД

Детей и подростков республики приглашают к участию в трёх творческих состязаниях, приуроченных к Международному дню светофора — 5 августа. Конкурсы проводит Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.
Мероприятия направлены на профилактику детского травматизма на дорогах через развитие творческих способностей.
Доступны три номинации:
видеоролики и презентации «Внимание на светофор» (7–18 лет);
стихи и песни «Азбука светофора» (5–18 лет);
декоративно-прикладные работы «Светофорова наука» (3–14 лет).
Работы принимаются с 18 июля по 18 августа. Условия участия — на сайте фонда.