Юных татарстанцев зовут на всероссийские конкурсы по ПДД

Детей и подростков республики приглашают к участию в трёх творческих состязаниях, приуроченных к Международному дню светофора — 5 августа. Конкурсы проводит Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.

Мероприятия направлены на профилактику детского травматизма на дорогах через развитие творческих способностей.

Доступны три номинации:

видеоролики и презентации «Внимание на светофор» (7–18 лет);

стихи и песни «Азбука светофора» (5–18 лет);

декоративно-прикладные работы «Светофорова наука» (3–14 лет).

Работы принимаются с 18 июля по 18 августа. Условия участия — на сайте фонда.