На подпорной стене Академии наук РТ разместят скульптурную композицию

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Город
27 июля 2026  10:55

На подпорной стене перед зданием Академии наук Татарстана появится монументальное скульптурное панно. Конкурс эскизных проектов объявило Министерство культуры республики.

Композиция будет посвящена истории науки и культуры региона. Участникам предложено шесть направлений: гуманитарные и социально-экономические, математические и технические, естественные, медицинские и биологические науки, химия и сельское хозяйство. Среди требований — органичное сочетание с окружающей застройкой.

Приглашаются профессиональные скульпторы — граждане РФ, проживающие в России. Заявки принимаются до 20 августа, конкурс продлится до 20 сентября. Детали — на сайте Минкультуры РТ.

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