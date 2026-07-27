На подпорной стене Академии наук РТ разместят скульптурную композицию

На подпорной стене перед зданием Академии наук Татарстана появится монументальное скульптурное панно. Конкурс эскизных проектов объявило Министерство культуры республики.

Композиция будет посвящена истории науки и культуры региона. Участникам предложено шесть направлений: гуманитарные и социально-экономические, математические и технические, естественные, медицинские и биологические науки, химия и сельское хозяйство. Среди требований — органичное сочетание с окружающей застройкой.

Приглашаются профессиональные скульпторы — граждане РФ, проживающие в России. Заявки принимаются до 20 августа, конкурс продлится до 20 сентября. Детали — на сайте Минкультуры РТ.