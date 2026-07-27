Татарстанские команды взяли бронзу на Кубке России по пляжному регби

В Казани на площадках пляжного стадиона прошёл Кубок России по пляжному регби. В турнире участвовали сильнейшие мужские и женские коллективы со всей страны, и обе команды из Татарстана сумели подняться на пьедестал.

В женском зачёте сборная республики заняла третье место, уступив лишь краснодарскому «Соколу» и «Ростову-ДГТУ». Девушки из Татарстана опередили сборную Дагестана и казанскую «Энергию». Лучшим игроком команды признана Каролина Наговицына.

В мужском турнире бронзу завоевала казанская «Энергия», показав уверенную игру на всех этапах соревнований. Лучшим игроком в составе стал Амир Альметов.

Организаторами выступили Федерация регби РТ, Минспорта РТ и Федерация регби России. Турнир подтвердил статус Казани как одного из центров развития пляжного регби в стране.