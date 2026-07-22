Бензин в Татарстане в среднем подорожал на полтора рубля за неделю

news_top_970_100
Республика
22 июля 2026  20:32

С 13 по 20 июля на автозаправках республики существенно выросли цены на популярные марки топлива. Данные Росстата фиксируют заметный скачок стоимости бензина.

АИ-92 за семь дней прибавил 1 рубль 88 копеек, достигнув отметки 69,99 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 1 рубль 28 копеек — теперь его продают по 75,13 рубля.

При этом цены на премиальное топливо АИ-98 и выше изменились незначительно: всего плюс 5 копеек, до 98,45 рубля. Однако неделей ранее этот сегмент показал резкий скачок сразу на 4,53 рубля.

Дизельное топливо прибавило скромные 7 копеек и сейчас стоит 81,72 рубля за литр.

Средняя цена автомобильного бензина в регионе выросла на 1,57 рубля и составила 72,91 рубля за литр.

news_right_column_240_400
Новости
Бензин в Татарстане в среднем подорожал на полтора рубля за неделю
В Казани за полгода зафиксировано 556 ДТП, погибли 17 человек
Казанские хирурги удалили опухоль на лицевом нерве, от которой отказались в других клиниках
Дефицит бюджета РТ на 2026 год составит 30,9 млрд рублей
Дислокация избирательных участков в Казани на выборы депутатов Государственной думы в 2026 году
Прием заявлений на бюджет в вузах завершится 25 июля
Эксперты Татарстана о выборах в Госдуму: фавориты, интриги и кадровый потенциал
В Общественной палате РТ пройдет горячая линия по детскому отдыху в лагерях