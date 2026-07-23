Раис РТ встретился с «Рубином» перед стартом нового сезона РПЛ

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Город
23 июля 2026  18:02

Перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «Рубин» в новом манеже на тренировочной базе. Встреча, по словам главы республики, стала доброй традицией. Он назвал клуб гордостью региона и его визитной карточкой.

Минниханов отметил, что сейчас «Рубин» находится в стабильном положении благодаря тренерскому штабу и поддержке болельщиков, и заверил, что руководство республики продолжит оказывать помощь. Особое внимание он уделил развитию инфраструктуры: условия для тренировок улучшаются, база модернизируется.

Глава республики пожелал команде успешного сезона и подчеркнул, что результат зависит от общей работы — игроков, тренеров и персонала.

Президент правления клуба Марат Сафиуллин поблагодарил Минниханова за постоянное внимание к «Рубину» и развитие футбола в Татарстане.

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