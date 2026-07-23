ГУФССП по РТ предупреждает о мошеннических уведомлениях

В Татарстане участились случаи мошенничества: злоумышленники рассылают поддельные уведомления о задолженности по исполнительным производствам через электронную почту, мессенджеры и соцсети, маскируясь под сотрудников службы судебных приставов. В сообщениях гражданам предлагают срочно погасить долг по ссылке, которая ведёт на сайт-двойник государственного портала. Цель — похитить личные данные, реквизиты карт или деньги.

Ведомство подчёркивает: судебные приставы никогда не присылают ссылки для оплаты через мессенджеры, SMS или соцсети. Единственный официальный электронный канал — личный кабинет на портале Госуслуг.

Чтобы не стать жертвой мошенников, запомните:

— не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

— не вводите личные данные и данные банковских карт на неизвестных сайтах;

— не переводите деньги по реквизитам из сомнительных писем;

— проверяйте долги только через официальные государственные сервисы.

Проверить наличие задолженности и оплатить её безопасно можно через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России или в личном кабинете на Госуслугах. При получении подозрительного сообщения не совершайте действий, указанных в нём, и обратитесь в ближайшее отделение приставов для проверки информации.