Беспилотные грузовики КАМАЗа преодолели 6 млн км без единой аварии

news_top_970_100
Республика
26 марта 2026  15:08

С 2023 года высокоавтоматизированные транспортные средства челнинского автогиганта проходят испытания на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД. За три года беспилотники преодолели около 6 млн км по дорогам общего пользования, перевезли 732 тыс. кубометров груза и не допустили ни одного ДТП или нарушения правил, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В настоящее время в тестировании задействованы 18 машин. Беспилотники движутся с ограничением скорости до 89 км/ч. Для мониторинга дорожной ситуации они оснащены радарами, лидарами и камерами, которые отслеживают разметку и окружающую обстановку.

В кабине каждого автомобиля находится водитель-испытатель. Его задача — контролировать работу автоматизированных систем, следить за безопасностью, а также выполнять маневры на «первой и последней миле» (участках вне магистралей).

Для отработки сложных ситуаций КАМАЗ разработал программу «Виртуальный полигон», где моделируются возможные инциденты и настраиваются алгоритмы автономного движения.

news_right_column_240_400
Новости
