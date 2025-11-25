БИРЖА ЦТС стала катализатором развития малого и среднего бизнеса Татарстана

Партнерство с Российской биржей ЦТС открыло новые перспективы для диверсификации экономики и развития экспортного потенциала Татарстана. Электронная торговая площадка предоставляет малым и средним предприятиям республики эффективный инструмент для поиска надежных партнеров и заключения выгодных контрактов.

Как отметил первый заместитель министра финансов РТ Рустам Аюкасов, использование биржевых механизмов способствует повышению прозрачности использования бюджетных средств. «Биржа может быть одним из инструментов обеспечения открытости финансовых потоков», — подчеркнул представитель финансового ведомства.

Заместитель премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов акцентировал роль биржевой торговли в стимулировании конкурентной среды. «Развитие биржевых механизмов непосредственно способствует формированию эффективной экономической системы региона через создание здоровой конкуренции», — пояснил он.

Внедрение биржевых технологий позволяет предприятиям республики осуществлять сделки в безопасном цифровом формате по рыночным ценам, что особенно важно для небольших поставщиков, стремящихся выйти на новые рынки сбыта.