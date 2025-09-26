Благотворительный фонд «Закят» распределил более 3 тонн овощей нуждающимся семьям Казани

В Казани продолжается ежегодная акция по сбору и распределению гушр-садаки — особого вида милостыни в виде десятой части урожая. Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ передал более 3 тонн овощей 100 малоимущим, многодетным и неполным семьям, а также одиноким пенсионерам.

Фото: предоставлено ДУМ РТ

С начала кампании помощь получили уже свыше 150 семей в Алексеевском, Балтасинском, Пестречинском и других районах Татарстана. Общий объем распределенной продукции превысил 4 тонны. В рамках акции планируется распределить около 15 тонн сельскохозяйственной продукции.

Централизованный сбор гушр-садаки проводится ДУМ РТ с 2017 года. Желающие могут передать часть урожая из личных подсобных хозяйств в мечети республики. Продукция распределяется среди нуждающихся через социальные учреждения и непосредственно семьям, включенным в реестр фонда «Закят», который насчитывает более 1000 семей.

За годы проведения акции объемы собранной помощи значительно выросли: от 160 тонн в 2017 году до 968 тонн в 2024 году. Казанцы могут обратиться для участия в акции или получения помощи по телефону (843) 225-33-22.